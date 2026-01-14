مصطفى الفقي: لدينا أقوى رأي عام في المنطقة .. وأحزاب موالاة ومعارضة بالبرلمان

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن هناك أكذوبة تم الترويج لها في تاريخ مصر، بأن الشعب المصري لا تنفع معه الديموقراطية، مشيرا إلى أنه لدينا أقوى رأي عام في المنطقة وأضعف تعبير ديمقراطي عنه.

وقال الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن انتخابات الأندية الرياضية والمؤسسات الاجتماعية تشهد إقبالا كبرا لأنه لا توجد بها الممارسات التي تحدث في الانتخابات السياسية.

وتابع المفكر السياسي، ان البرلمان الحالي مشاكله بدأت قبل تشكيله، مؤكدا أنه لدينا أحزاب موالاه وأحزاب معارضة في البرلمان.