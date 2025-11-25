سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 داخل محلات الصاغة في مصر، بدون مصنعية.

سجّل عيار 24 اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 سعر 6330 جنيه للبيع و6295 جنيه للشراء داخل محلات الصاغة، بينما جاء سعر عيار 22 عند 5805 جنيه للبيع و5770 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية إلى 5540 جنيه للبيع و5510 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 4750 جنيه للبيع و4725 جنيه للشراء.

أما عيار 14 فقد سجل 3695 جنيه للبيع و3675 جنيه للشراء، في حين جاء عيار 12 عند 3165 جنيه للبيع و3150 جنيه للشراء.

وسجّلت الأونصة 196930 جنيه للبيع و195865 جنيه للشراء داخل السوق المحلية، بينما بلغ سعرها عالميًا 4130.65 دولار. كما سجل الجنيه الذهب 44320 جنيه للبيع و44080 جنيه للشراء.