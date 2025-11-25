قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

محمد صبيح

يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 داخل محلات الصاغة في مصر، بدون مصنعية. 

أسعار الذهب اليوم

عيار 24:

سعر البيع: 6330 جنيه

سعر الشراء: 6295 جنيه


عيار 22:

سعر البيع: 5805 جنيه

سعر الشراء: 5770 جنيه


عيار 21:

سعر البيع: 5540 جنيه

سعر الشراء: 5510 جنيه


عيار 18:

سعر البيع: 4750 جنيه

سعر الشراء: 4725 جنيه


عيار 14:

سعر البيع: 3695 جنيه

سعر الشراء: 3675 جنيه


عيار 12:

سعر البيع: 3165 جنيه

سعر الشراء: 3150 جنيه


الأونصة:

بالجنيه: 196930 جنيه للبيع، و195865 جنيه للشراء

بالدولار: 4130.65 دولار

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 44320 جنيه

سعر الشراء: 44080 جنيه

أسعار الذهب اليوم

سجّل عيار 24 اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 سعر 6330 جنيه للبيع و6295 جنيه للشراء داخل محلات الصاغة، بينما جاء سعر عيار 22 عند 5805 جنيه للبيع و5770 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية إلى 5540 جنيه للبيع و5510 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 4750 جنيه للبيع و4725 جنيه للشراء.

أما عيار 14 فقد سجل 3695 جنيه للبيع و3675 جنيه للشراء، في حين جاء عيار 12 عند 3165 جنيه للبيع و3150 جنيه للشراء.

وسجّلت الأونصة 196930 جنيه للبيع و195865 جنيه للشراء داخل السوق المحلية، بينما بلغ سعرها عالميًا 4130.65 دولار. كما سجل الجنيه الذهب 44320 جنيه للبيع و44080 جنيه للشراء.

