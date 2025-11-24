قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
أصل الحكاية

فيديو يكشف العثور على "مغارة الذهب" في سوريا.. ما حقيقة الأمر؟

أحمد أيمن

في الآونة الأخيرة، ظهر فيديو يُزعَم أنه يُظهر "مغارة الذهب" على غرار مغارة علي بابا في مدينة الحارة بمحافظة درعا في سوريا، تحتوي على كميات كبيرة من الذهب والآثار. 

انتشر هذا الفيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار فضول الكثيرين ودفعهم للذهاب إلى الموقع المزعوم ليلاً. ومع ذلك، فإن الحقيقة وراء هذا الفيديو تختلف تمامًا عن الشائعات التي تم تداولها.. فما القصة؟

حقيقة فيديو مغارة الذهب

حسب التصريحات الرسمية من المحافظة، أكد مدير منطقة الصنمين في درعا أن "ما ظهر بالمنطقة عبارة عن فتحة صغيرة خلال أعمال الحفر، وأن المنطقة لم تسجل أي مشاهدة أو دليل على وجود ذهب". 

وبحسب الخبراء، فإن الفيديو الذي تم تداوله هو عبارة عن محتوى مُعدّل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تمت إضافة تعليق صوتي من شخص يتحدث باللهجة السورية عن اكتشاف المغارة.

كما أظهر تحقق CNN الأمريكية من الفيديو، أنه زائف وجرى إنتاجه عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع خضوعه للتحرير الرقمي بإضافة تعليق صوتي في خلفية الفيديو لشخص يقول باللهجة السورية: "مغارة مغارة مليانة من عند دار مشهور جوز اتحاد لعند محلات دار محمد العبدو".

تجدر الإشارة إلى أن شهرة هذا الفيديو ليست بالجديدة، حيث بدأت في 29 أكتوبر الماضي، عندما نشرته قناة عبر موقع يوتيوب. منذ ذلك الحين، حصد الفيديو ملايين المشاهدات. 

تبيّن أن القناة التي نشرته أنشئت حديثًا ولديها محتوى مشابه ينشر معلومات مضللة حول اكتشافات الذهب. هذه القنوات التي تُستخدم أحيانًا للتحايل على المستخدمين عن طريق تقديم معلومات بطريقة شيقة، لكن بدون أساس واقعي.

"مغارة الذهب" تتخطى الحدود

فيديو "مغارة الذهب" لم يقتصر انتشاره على سوريا فقط، بل تمت الإشارة إليه في سياقات متعددة في دول مثل تركيا والعراق ولبنان. 

في إحدى الحالات، تم تداوله في مجموعة عبر فيسبوك في تركيا، حيث تم الترويج له أنه مرتبط بأساطير الحضارات القديمة، ما أظهر التأثيرات التي يمكن أن تحدثها المعلومات المضللة عبر الحدود.

أشار مختصون في الآثار إلى أنه لا حاجة للقلق من المحتوى المتداول، وأكدوا عدم صحة الادعاءات بأن الفيديو يظهر أي كنوز حقيقية. في العراق، مثلاً، نُسبت لقطات الفيديو إلى سرداب يحتوي على سبائك ذهب زعم العثور عليها، لكن المتخصصين أكدوا أن الصور المتداولة لا تتوافق مع طبيعة الكنوز القديمة.

جدير بالذكر أن الفيديو قد حصد أكثر من 19 مليون مشاهدة عبر فيسبوك وحده، مع تعليق دون توضيح لمكان محدد، كان يقول: "نحن نستكشف حجرة قديمة مليئة بالذهب البكر. يُظهر هذا الفيديو كيف يبدو اكتشاف قبو مخفي مليء بالذهب"، مع وسوم منها "#البحث_عن_الكنز #صائد_الكنوز".

