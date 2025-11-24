أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 24-11-2025

استقر سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، مع استقرار ملحوظ في بورصة الذهب العالمية وسط توقعات بحركة محدودة في جلسة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 نحو 6262 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، يسجل نحو 5480 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 نحو 4697 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب 43840 جنيهًا خلال تداولات اليوم.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم خلال إجازة البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير 4065.28 دولار.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.