اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان الطور ويؤكد: كل التسهيلات لراحة الناخبين وتشجيع المشاركة

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بلجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمدينة الطور، لمتابعة سير وانتظام التصويت، والتزام الأطقم الإدارية والأمنية بكافة التعليمات الخاصة بالانتخابات، وتضمنت الجولة تفقد لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية، ولجنة مدرسة على مبارك.
وقال المحافظ، إن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتابع عن كثب سير اللجان، ومدى الإقبال على التصويت، من خلال التواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات الرئيسية بكل مدينة، مشيرًا إلى أن المحافظة فامت بتوفير كافة الإمكانيات داخل اللجان وفي محيطها لتيسير عملية التصويت، من حيث تجهيز المقرات الانتخابية، وعمل مظلات خارجها، وتوفير وسائل مواصلات لنقل سكان الوديان والتجمعات البدوية إلى لجان التصويت.
وأوضح أنه جرى توفير كافة سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهم، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي على مسافة واحدة من جميع المرشحين، إضافة إلى أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير مناخ ديمقراطي آمن يُشجع المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأكد أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون تأخير، بحضور القضاة المشرفين وأعضاء اللجان، وبدأ استقبال الناخبين في 18 لجنة انتخابيًا بمختلف مدن المحافظة بداية من الساعة التاسعة صباحًا.
وأشاد المحافظ بتعاون الجهات الأمنية، وإدارة المرور مع كافة الجهات المعنية، لإخراج هذا العرس الانتخابي بالمظهر الحضاري الذي يليق بمكانة مصر، مناشدًا المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الهام من .

