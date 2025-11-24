الزمالك يعلن إصابة نبيل دونجا بجزع في الرباط الداخلي للركبة

كشف الدكتور جيرارد أوسو مانزانيت، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الحالة الصحية للاعب نبيل عماد دونجا عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي، والتي أُقيمت ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب خضع لسلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة إلى جانب أشعة تشخيصية شاملة فور نهاية اللقاء، وذلك للاطمئنان على حالته وتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها إثر التحام قوي أثناء المباراة.

نتيجة الفحوصات الطبية

أوضح الدكتور جيرارد أن النتائج النهائية للفحوصات أظهرت إصابة نبيل عماد دونجا بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وهي إصابة تحتاج إلى عناية خاصة وبرنامج تأهيلي دقيق لضمان التعافي الكامل وعودته للملاعب دون مضاعفات.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي تعامل بسرعة مع الحالة فور حدوثها، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى لإجراء جميع الفحوصات اللازمة، حرصاً على سلامته وتجنب أي تطور سلبي للإصابة.

مغادرة المستشفى واستقرار الحالة

طمأن رئيس الجهاز الطبي جماهير الزمالك على حالة اللاعب، مؤكداً أنه غادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرار الوضع بشكل عام، مشدداً على أن الإصابة لا تستدعي تدخلاً جراحياً في الوقت الحالي، وإنما تحتاج فقط إلى الراحة والعلاج المكثف.

البرنامج العلاجي والتأهيلي

وأشار مانزانيت إلى أن نبيل عماد دونجا سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي متكامل، يتضمن جلسات علاج طبيعي وتمارين خاصة لتقوية عضلات الركبة واستعادة كفاءتها تدريجياً، تحت إشراف مباشر من الجهاز الطبي للفريق



