إصابة دونجا في الركبة ونقله للمستشفى بعد مواجهة زيسكو في الكونفدرالية

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن إصابة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط خلال مباراة زيسكو الزامبي التي أقيمت اليوم الأحد في بطولة الكونفدرالية، على مستوى الركبة.

وأضاف الجهاز الطبي أنه تم نقل اللاعب لإحدى المستشفيات القريبة من ستاد القاهرة للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.

يرى ماثيوز ندلوفو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو الزامبي، أن مباراة الزمالك اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية كانت خططية في الدرجة الأولى.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" كنا نحاول عدم استقبال هدف مبكر من الزمالك، وفقدنا تركيزنا قبل نهاية الشوط الأول واستقبلنا الهدف".

وتابع ماثيوز ندلوفو:" في الشوط الثاني حاولنا تعديل النتيجة وأهدرنا العديد من الفرص، وكنا بحاجة للتركيز بشكل أفضل في إنهاء الهجمة".

وواصل:" حاولنا في الشوط الثاني استغلال السرعة لدى اللاعبين في ظل بطئ لاعبي الزمالك ولكننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا".

وأضاف:" سيطرنا على الشوط الثاني ولكن غياب الخبرة لدى اللاعبين كان من العوامل التي لم تكن في صالحنا خلال اللقاء".

واختتم المدير الفني:" نحن في مرحلة دور المجموعات، ومباراة المصري المقبلة ستكون مختلفة عن لقاء الزمالك، وسنركز في المباراة المقبلة ونستعد لها بجدية".

