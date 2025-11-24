ضبط مندوب مرشح مستقل أثناء توجيه ناخبين مقابل أموال أمام اللجان بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض مندوب مرشح مستقل أثناء توجيه ناخبين مقابل أموال أمام لجان التصويت بالمحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبط مندوب مرشح مستقل



من ناحية أخري يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على مدار الساعة سير توافد المواطنين إلى اللجان الانتخابية الـ642 موزعة على 613 مقرًا في جميع المراكز والمدن، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا في انتخابات مجلس النواب 2025م .

وأكد المحافظ خلال متابعته اللحظية انتظام العمل داخل جميع اللجان، وحرص الأجهزة التنفيذية على توفير كافة الخدمات للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى جاهزية الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة وتواجد أطقم العمل ورؤساء اللجان لضمان سير عملية التصويت بسلاسة.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية مشاركة المواطنين بكثافة، قائلاً:

«أدعو أبناء الغربية للنزول والإدلاء بأصواتهم.. صوتكم يعكس وعيكم وحرصكم على مستقبل الوطن، ومشاركتكم اليوم واجب ومسؤولية».

ردع مخالفين

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع التنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة الأمنية لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية واللوجستية متوفرة داخل وخارج اللجان لضمان تجربة انتخابية آمنة ومنظمة.