سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
محافظ الغربية يتابع سير انتخابات مجلس النواب من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 صباح اليوم، تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة ،العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لكافة اللجان البالغ عددها 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا على مستوى المراكز والمدن والأحياء، لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا.

وخلال المتابعة، اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر جميع التجهيزات والخدمات اللازمة للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب جاهزية وسائل التأمين والإضاءة ومصادر الطاقة البديلة. كما راقب المحافظ نسب الحضور منذ بداية التصويت، وتأكد من تواجد رؤساء اللجان وأطقم العمل وأعضاء الجهات المعاونة في مواقعهم.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ يتيح متابعة ميدانية لحظة بلحظة لكافة المقار الانتخابية والتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات أو طارئ، مشيدًا بالجهود المكثفة من جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

كما نوّه المحافظ بأن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة، حيث تم تطهير بالوعات الأمطار، وتجهيز سيارات الشفط والطوارئ، والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى تجهيز المولدات الكهربائية وخطوط التليفونات الأرضية بكافة اللجان لضمان استمرار العملية الانتخابية دون أي معوقات.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالدعوة لأبناء محافظة الغربية إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ممارسة هذا الحق الدستوري تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية والبناء والتنمية، وأن المحافظة وفرت جميع سبل الراحة داخل المقار وخارجها لضمان تجربة انتخابية آمنة ومنظمة.

