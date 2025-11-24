قبل انطلاق التصويت بساعات.. محافظ الغربية يتابع من المحلة الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية

قبل ساعات من بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب المقرر انعقادها غدًا وبعد غد، أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة بمدينة المحلة الكبرى شملت عددًا من اللجان بحي أول وثان المحلة، للوقوف على اللمسات الأخيرة داخل المقار الانتخابية والتأكد من جاهزية اللجان قبل فتحها أمام الناخبين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تابع المحافظ تجهيز الفصول والقاعات المُخصصة كلجان انتخابية، وراجع مستوى الإضاءة والتهوية، ومصادر الطاقة البديلة، وترتيبات وضع صناديق الاقتراع، إلى جانب الاطمئنان على سلامة المداخل والمخارج وتوافر الخدمات الأساسية داخل المدارس، بما يضمن استقبال المواطنين في بيئة منظمة وآمنة طوال يومي التصويت.

كما وجّه المحافظ باستكمال أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط اللجان، وتهيئة الشوارع المؤدية إليها، وتعزيز الإنارة العامة وتيسير الحركة للمواطنين، مع توفير المظلات والكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، بما يعكس اهتمام المحافظة بكل التفاصيل التي تمس راحة الناخبين.

وفي إطار جولته بالمحلة، انتقل اللواء أشرف الجندي إلى اللجنة العامة بالمحلة الكبرى ، وأكد محافظ الغربية أن العمل يسير وفق استعدادات متكاملة داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا على مستوى

المحافظة، تستقبل 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان تنظيم عملية انتخابية مستقرة وذات طابع حضاري يليق بمحافظة الغربية.

ووجّه اللواء الجندي الأجهزة التنفيذية بالمحلة بالاستمرار في المرور الميداني حتى موعد فتح اللجان، وعدم ترك أي ملاحظات دون معالجة فورية، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات التنفيذية والخدمية يتواصل دون انقطاع لضمان أعلى مستوى من الجاهزية.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته داعيًا المواطنين إلى المشاركة بكثافة، قائلاً أدعو أبناء الغربية للنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.. صوتكم يعكس وعيكم ويصنع مستقبل بلدكم.