التضامن تمثل مصر في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات الأمم الأفريقية

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة لمصر ، في المعرض الكبير للصناعة التقليدية، الذي يُنظم في إطار الدورة التاسعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، والمقام تحت رعاية الملك محمد السادس، ضمن الفعاليات المصاحبة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المملكة المغربية.

وأوضح رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض أن المشاركة المصرية المتميزة في المعرض المخصص للإبداع الحرفي، والمقام داخل منطقة المشجعين (Fan Zones)، تأتي فى إطار دعم التبادل الثقافي بين الشعوب الأفريقية، وتعزيز التواصل الحضاري من خلال الإبداعات والحرف اليدوية التي تجمع بين الأصالة والعراقة والحداثة، بما يسهم في إبراز غنى وتنوع الصناعات التقليدية الوطنية والإفريقية.

وتعرض وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة متميزة من إبداعات الحرف اليدوية على منتجات الأخشاب المزينة بلوحات فنية مستوحاة من التراث الحرفي المصري الأصيل، إلى جانب منتجات الزجاج والرسم على الرمال بلوحات فنية ترتبط بالثقافة المصرية، كما سيتم تقديم ورش وعروض حية مع الزوار لهذه الحرف الاصيلة، وذلك ضمن المعرض الكبير الذي يضم تشكيلة واسعة من الصناعات التقليدية الإفريقية ذات الطابع المميز، من المنسوجات والملابس التقليدية، والفخار والخزف، والمصنوعات النحاسية والخشبية، إضافة إلى الحلي والديكور .

وأشار عباس إلى جهود وزارة التضامن لدعم قطاع الأسر المنتجة، وفتح آفاق جديدة للتسويق الخارجي للمنتجات الحرفية المصرية، بما يتيح الفرصة للتعرف على آليات الأسواق الإقليمية والدولية، ومتطلبات المنافسة، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز استدامة الحرف التراثية وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة.