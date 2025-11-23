محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب غدًا وبعد غد

وجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، دعوة إلى جميع أبناء المحافظة للمشاركة الفعّالة في انتخابات مجلس النواب المقرر انعقادها غدًا وبعد غد، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني واجب ومسؤولية تعكس وعي المواطنين ودعمهم لمسيرة البناء والتنمية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية أنهت استعداداتها داخل 642 لجنة انتخابية موزّعة على 613 مقرًا انتخابيًا، لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن اللجان تم تجهيزها بالكامل لتوفير بيئة آمنة ومنظمة ومريحة للناخبين.

وأوضح الجندي أن المحافظة نفذت خطة تجهيز موسعة شملت الإضاءة، وتوفير مصادر طاقة بديلة، وتأمين مداخل ومخارج المقار الانتخابية، ورفع كفاءة النظافة في الشوارع المؤدية للجان، إلى جانب توفير المظلات ومناطق الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم.

دعوه الناخبين

وأضاف محافظ الغربية أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، إلى جانب رفع درجة الاستعداد في المستشفيات وتخصيص سيارات إسعاف بالقرب من المقار الانتخابية.

تجهيز لجان التصويت

واختتم اللواء أشرف الجندي دعوته قائلاً:

«أناشد جميع أبناء الغربية بالنزول والمشاركة.. صوتكم مستقبل بلدكم، ومشاركتكم رسالة وعي وانتماء تستحقها مصر في هذا الحدث الوطني الهام».