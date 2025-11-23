بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصــ..ــادم غربي الإسكندرية

وقع حادث تصــ..ــادم بين سيارة لوري وميكروباص، في طريق الوصلة الكيلو 21 غرب الإسكندرية، أمام منطقة الثروة السمكية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

ورد بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصــ..ــادم ووجود مصــ..ــابين وقد تبعه بلاغا إلى غرفة عمليات هيئة الإسعاف بالإسكندرية بالحادث نفسه.

تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف خلال دقائق معدودة من البلاغ وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم للمستشفيات.

وشملت قائمة المصــ ــابين:

خميس عطية محمد عطية، 52 سنة، يعاني من اشتباه ارتجاج وكسر بالساق اليسرى.

فرج عبد الغني إبراهيم، 47 سنة، إصاباته تتضمن اشتباه ارتجاج، واشتباه كسر بالفقرات العنقية، واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

محمد أشرف فوزي، 19 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى والذراع اليسرى.

ربيع فوزي إبراهيم، 50 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

سوسن عبد المولى عبد الغفار، 45 سنة، تعاني من كدمات عمومية.

بيشوي جوده جاد، 28 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى والذراع اليسرى.

تحرر محضر بالواقعة ورفعت إدارة المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.