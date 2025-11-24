محافظ الغربية يعلن الجاهزية الكاملة لانتخابات مجلس النواب

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اكتمال الاستعدادات داخل جميع اللجان الانتخابية قبل فتح أبوابها أمام المواطنين لبدء التصويت في انتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها في الساعة التاسعة صباحًا.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تجهيز 642 لجنة انتخابية داخل 613 مقرًا على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا، مع تأكيد جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ لضمان المتابعة اللحظية طوال يومي التصويت.

تجهيز لجان التصويت

وأوضح الجندي أن اللجان تم إعدادها بالكامل من حيث الإضاءة والتهوية ومصادر الطاقة البديلة، وتجهيز أماكن جلوس رؤساء وأعضاء اللجان، والتأكد من السلامة الكاملة للمداخل والمخارج، إضافة إلى توفير المظلات والكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، ورفع كفاءة النظافة في محيط المقار والشوارع المؤدية إليها.

وفيما يتعلق بالاستعداد للتقلبات الجوية، أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تطهير وتسليك بالوعات الأمطار في محيط اللجان والشوارع المؤدية لها، وتجهيز سيارات الشفط والطوارئ للتعامل السريع مع أي تجمعات مائية، إلى جانب مراجعة حالة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية وتأمينها، ووضع مواد مانعة للانزلاق عند المداخل والممرات، لضمان وصول الناخبين إلى اللجان بسهولة وأمان.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونقاط الإسعاف، وتجهيز فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي موقف، إلى جانب مراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وخطوط التليفونات الأرضية داخل جميع اللجان.

ودعا اللواء أشرف الجندي المواطنين للمشاركة، قائلاً:

«أدعو أبناء الغربية إلى النزول للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعّالة.. المشاركة حق ومسؤولية، ومشهد اليوم يعبر عن وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل وطنهم».

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية ستستمر منذ اللحظة الأولى لفتح اللجان وحتى انتهاء عملية التصويت لضمان انضباط العملية الانتخابية وسيرها في أجواء آمنة ومنظمة.