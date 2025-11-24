قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
الستات مسيطرة .. المرأة تتصدر انتخابات مجلس النواب 2025
الحلم قرب بتمويل مرن .. قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو| الصحة: أدوار البرد هذا العام أشد قسوة.. وأحمد موسى: التجربة المصرية في مواجهة الإخوان تدرس دوليا

محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تفاصيل اجتماع المخابرات المصرية مع حماس لمتابعة تنفيذ اتفاقيات غزة
كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، مع قيادات حركة حماس، بينهم خليل الحية وخالد مشعل، لمتابعة التزام الحركة بالاتفاقات المبرمة مع الأطراف الدولية.

الصحة: أدوار البرد هذا العام هي الأشد قسوة والمنتشر هو انفلونزا
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الفيروسات التنفسية مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا، وكانت هي الفيروسات المنتشرة منذ بداية عام 2020، ولكن المختلف هذا العام أن الانفلونزا هي الأعلى في معدلات الإصابة بنسبة 66 حالة من كل 100 حالة.

لتعزيز السلامة والجودة في المدارس.. التعليم تكشف تفاصيل اجتماع الوزير الطارئ
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير عقد اجتماعًا طارئًا واتخذ قرارات حاسمة لتطبيق سلسلة من الإجراءات والتعليمات التي تهدف إلى تعزيز السلامة والجودة في المدارس بعد واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز الدولية.

أحمد موسى يكشف عن أهم 6 نقاط خلال لقاء وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة
كشف الإعلامي أحمد موسى ، تفاصيل اجتماع اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة مع حركه حماس.

تامر أمين: يخربيت القرش اللي يلهيني عن تربية الأبناء.. فيديو
علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة أطفال مدرسة سيدز، مندهشا من عدم الحديث عن أولياء الأمور، وسبب سكوتهم وعدم قلقهم على أبنائهم.
بـ 24 مليونا و374 ألفا.. أحمد موسى: صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك تتصدر التفاعل عالميًا
أعلن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على منصة فيسبوك حققت مركزًا عالميًا ثانيًا من حيث معدل التفاعل، مباشرة بعد صفحة البيت الأبيض الأمريكية.

محمد الدهراوي: مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه لأول مرة منذ 37 عاما
كشف محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه لأول مرة منذ 37 عامًا، موضحًا أنه تم إقناع الاتحاد الدولي للعبة بتنظيم البطولة في القاهرة.

أحمد موسى: التجربة المصرية في مواجهة الإخوان تدرس دوليا.. والقرار الأمريكي ضربة للجماعة
أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تعليقه على خبر عاجل، أن الإعلام الأمريكي كشف عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية.

تحركات أمريكية مرتقبة ضد الإخوان وتوقعات بتداعيات دولية واسعة
كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة بحق جماعة الإخوان، من بينها السعي لتصنيفها كمنظمة إرهابية. ووفقًا لموسى، فإن هذا التوجه الأمريكي سيعامل الجماعة وداعميها حول العالم على هذا الأساس.

محافظ سوهاج: الإنتهاء من حصر مناطق الإيجار القديم وتقسيمها لثلاث فئات
قال اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إن لجنة حصر الإيجار القديم انتهت من عملها خلال 45 يوما، وتضمن الحصر 3 مناطق متميزة و48 منطقة متوسطة و40 منطقة اقتصادية.

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي

تجديد ندب كرم جميل عبد العظيم حجازي للعمل مستشارا قضائيا لوزارة الأوقاف

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

الندوة الدولية الثانية حول "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني"

الإفتاء تستعد لندوتها الدولية الثانية عن قضايا الواقع الإنساني

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

