توك شو| الصحة: أدوار البرد هذا العام أشد قسوة.. وأحمد موسى: التجربة المصرية في مواجهة الإخوان تدرس دوليا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تفاصيل اجتماع المخابرات المصرية مع حماس لمتابعة تنفيذ اتفاقيات غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، مع قيادات حركة حماس، بينهم خليل الحية وخالد مشعل، لمتابعة التزام الحركة بالاتفاقات المبرمة مع الأطراف الدولية.

الصحة: أدوار البرد هذا العام هي الأشد قسوة والمنتشر هو انفلونزا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الفيروسات التنفسية مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا، وكانت هي الفيروسات المنتشرة منذ بداية عام 2020، ولكن المختلف هذا العام أن الانفلونزا هي الأعلى في معدلات الإصابة بنسبة 66 حالة من كل 100 حالة.

لتعزيز السلامة والجودة في المدارس.. التعليم تكشف تفاصيل اجتماع الوزير الطارئ

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير عقد اجتماعًا طارئًا واتخذ قرارات حاسمة لتطبيق سلسلة من الإجراءات والتعليمات التي تهدف إلى تعزيز السلامة والجودة في المدارس بعد واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز الدولية.

أحمد موسى يكشف عن أهم 6 نقاط خلال لقاء وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة

كشف الإعلامي أحمد موسى ، تفاصيل اجتماع اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة مع حركه حماس.

تامر أمين: يخربيت القرش اللي يلهيني عن تربية الأبناء.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة أطفال مدرسة سيدز، مندهشا من عدم الحديث عن أولياء الأمور، وسبب سكوتهم وعدم قلقهم على أبنائهم.

بـ 24 مليونا و374 ألفا.. أحمد موسى: صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك تتصدر التفاعل عالميًا

أعلن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على منصة فيسبوك حققت مركزًا عالميًا ثانيًا من حيث معدل التفاعل، مباشرة بعد صفحة البيت الأبيض الأمريكية.

محمد الدهراوي: مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه لأول مرة منذ 37 عاما

كشف محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه لأول مرة منذ 37 عامًا، موضحًا أنه تم إقناع الاتحاد الدولي للعبة بتنظيم البطولة في القاهرة.

أحمد موسى: التجربة المصرية في مواجهة الإخوان تدرس دوليا.. والقرار الأمريكي ضربة للجماعة

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تعليقه على خبر عاجل، أن الإعلام الأمريكي كشف عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية.

تحركات أمريكية مرتقبة ضد الإخوان وتوقعات بتداعيات دولية واسعة

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة بحق جماعة الإخوان، من بينها السعي لتصنيفها كمنظمة إرهابية. ووفقًا لموسى، فإن هذا التوجه الأمريكي سيعامل الجماعة وداعميها حول العالم على هذا الأساس.

محافظ سوهاج: الإنتهاء من حصر مناطق الإيجار القديم وتقسيمها لثلاث فئات

قال اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إن لجنة حصر الإيجار القديم انتهت من عملها خلال 45 يوما، وتضمن الحصر 3 مناطق متميزة و48 منطقة متوسطة و40 منطقة اقتصادية.