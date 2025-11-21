بمشاركة 400 لاعب.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ الأول للكاراتيه في جنوب سيناء| صور

انطلقت فعاليات مهرجان شرم الشيخ الرياضي الأول للكاراتيه، اليوم الجمعة، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



وقال محمود متولي، رئيس منطقة كاراتيه جنوب سيناء، إنه جرى إطلاق أول مهرجان للكاراتيه بجنوب سيناء، ومن المقرر أن يكون هذا المهرجان سنويا، لدعم الرياضة والرياضيين بالمحافظة على منصات التتويج الرياضي العالمية، وتسليط الأضواء على الأبطال في هذه الرياضة من أبناء جنوب سيناء، من خلال إظهار مشاركتهم في السباقات المحلية والدولية.



وأوضح رئيس منطقة الكاراتيه، أن المهرجان الأول انطلق بمشاركة 400لاعب ولاعبة في الكاتا والكومتيه، من مدن "راس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع"، بالمراحل العمرية من 4 حتى 18 عاما،إضافة إلى مشاركة لاعبين محترفين حصلوا على مراكز دولية، بينهم اللاعبة رهام إيهاب عبد الله، حاصلة على مركز ثالث في بطولة شمال أفريقيا، واللاعب عبد الرحمن محمود متولي، حاصل على المركز الخامس في بطولة شمال أفريقيا.



وأكد أن المهرجان يهدف إلى التشجيع على ممارسة الرياضة بشكل عام، ورياضة الكاراتيه بشكل خاص، كما يقوم بتنشيط السياحة الداخلية بين مدن للمحافظة، والتعرف على كنوزها ، ونشر ثقافة التعارف بين أبناء المحافظة.

وقدم رئيس منطقة الكاراتيه، الشكر لجميع القائمين والمنظمين والداعمين لهذا المهرجان، مشيرا إلى أنه جرى توزيع شهادات تقدير على جميع المشاركين، بجانب توزيع الكؤوس على المتميزين منهم.