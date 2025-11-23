لتعزيز السلامة والجودة في المدارس.. التعليم تكشف تفاصيل اجتماع الوزير الطارئ

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير عقد اجتماعًا طارئًا واتخذ قرارات حاسمة لتطبيق سلسلة من الإجراءات والتعليمات التي تهدف إلى تعزيز السلامة والجودة في المدارس بعد واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز الدولية.

حملات تفتيش ومتابعة مستمرة

وأضاف شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن هذه الإجراءات تشمل 18 خطوة سيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة عبر حملات تفتيش ومتابعة مستمرة على كافة المدارس في مصر.

مشيرا إلى أن من أبرز هذه الإجراءات: إلزام المدارس بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة وتوسيع نطاق تغطيتها، إجراء تحاليل للكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدارس، وحظر دخول أي أفراد صيانة أو أمن أثناء اليوم الدراسي.

التعامل مع المخاطر المحتملة

موضحا أنه سيتم إلزام المدارس بتعيين عاملتين في كل دورة مياه، واعتماد جميع العاملين مع تقديم صورة من الحالة الجنائية؛ كما سيتم إطلاق حملات توعوية لتعليم الطلاب كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة مثل التلامس الجسدي.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هذه الإجراءات ستنفذ بحزم ابتداءً من الغد، في إطار سعي الوزارة لمنع أي مخالفات سواء كانت إدارية أو أخلاقية، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحسينات جذرية في التعامل مع قضايا المدارس.

