أحمد موسى: التجربة المصرية في مواجهة الإخوان تدرس دوليا.. والقرار الأمريكي ضربة للجماعة

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تعليقه على خبر عاجل، أن الإعلام الأمريكي كشف عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية.

وأشار موسى، إلى أن هذا القرار، في حال اعتماده، سيكون ضربة قوية ومباشرة للتنظيم على المستوى الدولي، مؤكدا على أن التجربة المصرية لمواجهة الجماعة المحظورة تدرس دوليا.

تطور عالمي خطير ورسالة واضحة

وأوضح أن ترامب أعلن صراحة أن التصنيف سيكون بأقصى درجات الصرامة، واصفًا الخطوة بأنها تطور عالمي خطير ورسالة واضحة لكل من يدعم الجماعة، مشددًا على أن التجربة المصرية في مواجهة الإخوان تُدرس دوليًا وتعد نموذجًا يمكن الاستفادة منه.

وأشار موسى ، إلى أن القرار المتوقع سيرافقه سلسلة من الإجراءات الصارمة، منها ملاحقة عناصر الجماعة، مصادرة أموالهم، إغلاق مكاتبهم ومقارهم ومؤسساتهم الإعلامية، فرض قيود على السفر، حظر تمويل التنظيم داخل وخارج الولايات المتحدة، منع البنوك من التعامل مع عناصر الجماعة، وتجميد أصولهم وملاحقتهم قضائيًا.

التصنيف الأمريكي للإخوان

واختتم موسى حديثه، مؤكدًا أن التصنيف الأمريكي المحتمل قد يدفع دول العالم للتحرك لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية دولية، مؤكدًا أن ذلك يعكس تأثير القرار الكبير على مستوى العالم ويزيد الضغوط على التنظيم في مختلف الدول.