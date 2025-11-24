يسري نصر الله يشيد بفيلم"ولنا في الخيال. حب".. تفاصيل

اشاد المخرج الكبير يسري نصر الله بفيلم" ولنا في الخيال.. حب"، والذي يعرض حاليًا.

وقال يسري نصر الله عبر موقع فيسبوك: حبيت أوي فيلم سارة رزيق "ولنا في الخيال حب". طموح وتمكن نادر لما الواحد يشوفه في فيلم أول.

وتابع يسري نصر الله: حدوتة وإخراج وتمثيل ورقص وموسيقى وصورة وإنتاج كلهم على نفس مستوى التمكن والطموح . مجموعة قررت إنها تعمل فيلم كبير للشباب وللكبار.

ألف مبروك لكل اللي اشتغلوا وحققوا الفيلم ده.

والفيلم من إخراج وتأليف سارة رزيق، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطرًا لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

الفيلم إخراج وتأليف سارة رزيق وبطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلي ظهور خاص لعدد من صناع السينما.