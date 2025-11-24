هي أولى من أي حد.. عودة مسلم ويارا بعد طلاقهما

أعلن مؤدي المهرجانات مسلم عودته رسمياً لزوجته البلوجر يارا تامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وشارك مسلم فيديو له مع زوجته وعلق قائلاً:"هي اولي فعلا عندي من اي حد مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي".

وكانت قد نشرت آية زكريا صورة تجمع مسلم بطليقته عبر حسابها على موقع انستجرام و علقت: يا رب اكشف بتوع الحوارات والكدابين.. عشان اللي فيهم بيجيبوه فينا.

وأضافت: اه فهمت انت ليه اتحمقتي طيب، ونتكلم عن الكرامة والشخصية وقال ايه ده في البرنامج .. سبحان الله، ربنا يبعدنا عن العيشة الحرام.

وكانت قد أعلنت أية زكريا شقيقة المطرب الشعبي مسلم، تصالحهما بعد انفصاله عن زوجته يارا تامر.



وكتب أية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري:" الحمدلله انا ومسلم بقينا أحلي".

وردت علي أحد المتابعين: "ده ابن قبل اخويا ومهما حصل بشوفه ابني اللي ببالك وقلبي بيسامح احنا الاتنين الطاعنين".

وكانت قد وجهت يارا تامر، زوجة الفنان مسلم، رسالة حادة لشقيقة زوجها؛ بعد الإساءة لها.

وقالت يارا تامر، في فيديو عبر حسابها على “فيس بوك”: “مسلم ممكن يطلقني؛ عشان حالف عليا ما أطلعش أتكلم، بس أنا مش فارقلي إني أتطلَّق، كل اللي فارقلي إن حد يتكلم عليا كده، وأنا معايا كل حاجة تخلي الناس تشوفها وحشة ومش راضية أطلعها، بس مفيش تربية، هي عندها مرض اسمه يارا تامر”.