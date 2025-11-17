شقيقة مسلم تعلن تصالحهما بعد انفصاله عن زوجته يارا تامر

أعلنت أية زكريا شقيقة المطرب الشعبي مسلم، تصالحهما بعد انفصاله عن زوجته يارا تامر.

صلح مسلم واخته

وكتب أية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري:" الحمدلله انا ومسلم بقينا أحلي".

وردت علي أحد المتابعين: "ده ابن قبل اخويا ومهما حصل بشوفته ابني اللي ببالك وقلبي بيسامح احنا الاتنين الطاعنين".

مش فارقلي الطلاق.. زوجة مسلم ترد على شقيقته بعد الإساءة لها

وكانت قد وجهت يارا تامر، زوجة الفنان مسلم، رسالة حادة لشقيقة زوجها؛ بعد الإساءة لها.

وقالت يارا تامر، في فيديو عبر حسابها على “فيس بوك”: “مسلم ممكن يطلقني؛ عشان حالف عليا ما أطلعش أتكلم، بس أنا مش فارقلي إني أتطلَّق، كل اللي فارقلي إن حد يتكلم عليا كده، وأنا معايا كل حاجة تخلي الناس تشوفها وحشة ومش راضية أطلعها، بس مفيش تربية، هي عندها مرض اسمه يارا تامر”.

وتابعت: “أنا كنت منزلة فيديو بقول لجوزي فيه إيه رأيك في الأكل؟، قالي: جميل، يمكن أحلى من اللي ماما بتعمله، هي ما سكتتش، وبعدين طلعت قالت: إزاي يقول على ماما كده؟، وتشتمني وتشتم أخوها، تقولي عليه مش راجل، وبتتكلم عني وعن شرفي”.

يذكر أن مسلم طرح أحدث أغنياته وهي أغنية "واحشاك" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وأغنيته الجديدة “واحشاك”.

أغنية "واحشاك" كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى، عمرو الخضرى، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".