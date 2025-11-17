قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الجزائر بالودية الثانية
الفنانة ناني باكية بعد غياب فرص العمل الفني: مش لازم أتذل.. آكل وأشرب منين؟ | خاص
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية
30.2 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025
كانت حامل.. مصرع أم وطفلها في حادث سير ببورسعيد
رسالة تهديد تكشف الاشتباه في سحر أسود وراء تدهور صحة فتاة قبل وفاتها بالأقصر
فن وثقافة

شقيقة مسلم تعلن تصالحهما بعد انفصاله عن زوجته يارا تامر

مسلم
مسلم
باسنتي ناجي

أعلنت أية زكريا شقيقة المطرب الشعبي مسلم، تصالحهما بعد انفصاله عن زوجته يارا تامر.

صلح مسلم واخته

وكتب أية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري:" الحمدلله انا ومسلم بقينا أحلي".

وردت علي أحد المتابعين: "ده ابن قبل اخويا ومهما حصل بشوفته ابني اللي ببالك وقلبي بيسامح احنا الاتنين الطاعنين".

مش فارقلي الطلاق.. زوجة مسلم ترد على شقيقته بعد الإساءة لها

وكانت قد وجهت يارا تامر، زوجة الفنان مسلم، رسالة حادة لشقيقة زوجها؛ بعد الإساءة لها.

وقالت يارا تامر، في فيديو عبر حسابها على “فيس بوك”: “مسلم ممكن يطلقني؛ عشان حالف عليا ما أطلعش أتكلم، بس أنا مش فارقلي إني أتطلَّق، كل اللي فارقلي إن حد يتكلم عليا كده، وأنا معايا كل حاجة تخلي الناس تشوفها وحشة ومش راضية أطلعها، بس مفيش تربية، هي عندها مرض اسمه يارا تامر”.

وتابعت: “أنا كنت منزلة فيديو بقول لجوزي فيه إيه رأيك في الأكل؟، قالي: جميل، يمكن أحلى من اللي ماما بتعمله، هي ما سكتتش، وبعدين طلعت قالت: إزاي يقول على ماما كده؟، وتشتمني وتشتم أخوها، تقولي عليه مش راجل، وبتتكلم عني وعن شرفي”.

يذكر أن مسلم طرح أحدث أغنياته وهي أغنية "واحشاك" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وأغنيته الجديدة “واحشاك”.

أغنية "واحشاك" كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى، عمرو الخضرى، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

مسلم ايه زكريا شقيقه مسلم طليقة مسلم نجوم الفن

