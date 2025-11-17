قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

صدقي صخر من كواليس فيلم قفلة المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

فيلم ثقلة
فيلم ثقلة
أحمد البهى

نشر الفنان صدقي صخر صور من كواليس فيلم قفلة المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46، ويشارك في قسم البانوراما المصرية في مجموعة الافلام القصيرة خارج المسابقة

فيلم قفله من بطولة صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، مالك عماد، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج احمد مصطفى الزغبي، ومن إنتاج هند متولي.

وفي سياق متصل، شارك الفيلم القصير قفلة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته الـ37.

وشارك ايضا في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي. الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا. يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.

ويعرض في الوقت الحالي لصدقي صخر فيلم قصر الباشا  يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، حسين فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.

وفي سياق آخر، يصور حاليا مسلسل لا ترد ولا تستبدل يضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد السعدني، دينا الشربيني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف .

ويعد أحدث أعمال صدقي صخر هو مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، صدقي صخر، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، بسمة داود وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

وفي سياق آخر، شارك صدقي صخر في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل النص بدور الصاغ علوي، والعمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

 ومن ناحية أخرى عرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، واستضاف عدد كبير من النجوم المتخصصين عن عائلاتهم والعلاقات والاولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعيه، ومن أبرزهم: اشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبدة، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم .

وشارك صدقي صخر مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاح كبير، وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين احمد، احمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

الفنان صدقي صخر صدقي صخر فيلم قفلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

