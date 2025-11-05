كذب وشائعات.. مطرب المهرجانات مسلم يوضح حقيقة تظاهره في نقابة الموسيقيين

نفى مطرب المهرجانات مسلم قيامه بوقفة احتجاجية في نقابة المهن الموسيقية احتجاجاً على قرار منعه من ممارسة المهنة منذ مارس الماضي.

وقال مسلم في مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON: “مكانش فيه وقفة احتجاجية، كل الكلام ده كذب وشائعات، هو إحنا أيام التحرير هنزل أعمل وقفة احتجاجية عند النقابة؟ ليه يعني؟ محتاج إيه علشان أعمل كده؟ وأنا إنسان مش جاهل، أنا متعلم، وما يطلعش مني الفعل ده.”

وأضاف مسلم: "أنا النهارده كان عندي مشكلة مع شركة كبيرة للإنتاج الصوتي، خلصت معاها المشكلة وخدت عقد، واللي أعرفه إنه لو جبت العقد وخلصت المشكلة هرجع أشتغل، وكنت رايح النهارده النقابة علشان أحل وارجع، وواحد صحفي كلمني وقال لي هاجي معاك علشان لو رجعت تعرف الناس إنك رجعت، وأنا قلت له طالما الناس كلها عرفت إني موقوف، وقلت لو رجعوني النهارده، وكنت واثق في ربنا، كنت هقول إني رجعت".

واستكمل: فرقتي كانت هناك ربعها فقط، حوالي ستة أو سبعة، مستنياني علشان نحل المشكلة مرة واحدة، لقوا صحافة كتير، بتاع ١٥ صحفي، ولكن أنا كنت رايح بحسن نية، وحد كلمني من الفرقة قال لي ارجع، هما قبضوا على كل الفرقة ومشوهم".

وعن سبب ما قالته النقابة حول منعه بسبب أنه يخلّ باتفاقاته مع متعهدين وشركات، قال: "في ناس بتكرهني كتير في المجال لأني مش منولهم مرادهم ومش باتفق معاهم، وأنا كنت شاب صغير نفسي أنجح، مضيت مع منتج عقد وقلت هيطلعني ويظهرني، لكن كنت قاصر، وحصل خلافات بعد كده، وهي دي الشركة الوحيدة اللي مشكلتي معاها.

وأوضح: "أنا مضيت مع منتج فقط، ولما فسخت معاه رحت لشركة".