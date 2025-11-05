قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 66 قتيلا و26 مفقودا
فن وثقافة

كذب وشائعات.. مطرب المهرجانات مسلم يوضح حقيقة تظاهره في نقابة الموسيقيين

المطرب مسلم ومصطفى كامل
المطرب مسلم ومصطفى كامل
أحمد إبراهيم

نفى مطرب المهرجانات مسلم قيامه بوقفة احتجاجية في نقابة المهن الموسيقية احتجاجاً على قرار منعه من ممارسة المهنة منذ مارس الماضي.

وقال مسلم في مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON: “مكانش فيه وقفة احتجاجية، كل الكلام ده كذب وشائعات، هو إحنا أيام التحرير هنزل أعمل وقفة احتجاجية عند النقابة؟ ليه يعني؟ محتاج إيه علشان أعمل كده؟ وأنا إنسان مش جاهل، أنا متعلم، وما يطلعش مني الفعل ده.”

وأضاف مسلم: "أنا النهارده كان عندي مشكلة مع شركة كبيرة للإنتاج الصوتي، خلصت معاها المشكلة وخدت عقد، واللي أعرفه إنه لو جبت العقد وخلصت المشكلة هرجع أشتغل، وكنت رايح النهارده النقابة علشان أحل وارجع، وواحد صحفي كلمني وقال لي هاجي معاك علشان لو رجعت تعرف الناس إنك رجعت، وأنا قلت له طالما الناس كلها عرفت إني موقوف، وقلت لو رجعوني النهارده، وكنت واثق في ربنا، كنت هقول إني رجعت".

واستكمل: فرقتي كانت هناك ربعها فقط، حوالي ستة أو سبعة، مستنياني علشان نحل المشكلة مرة واحدة، لقوا صحافة كتير، بتاع ١٥ صحفي، ولكن أنا كنت رايح بحسن نية، وحد كلمني من الفرقة قال لي ارجع، هما قبضوا على كل الفرقة ومشوهم".

وعن سبب ما قالته النقابة حول منعه بسبب أنه يخلّ باتفاقاته مع متعهدين وشركات، قال: "في ناس بتكرهني كتير في المجال لأني مش منولهم مرادهم ومش باتفق معاهم، وأنا كنت شاب صغير نفسي أنجح، مضيت مع منتج عقد وقلت هيطلعني ويظهرني، لكن كنت قاصر، وحصل خلافات بعد كده، وهي دي الشركة الوحيدة اللي مشكلتي معاها.

وأوضح: "أنا مضيت مع منتج فقط، ولما فسخت معاه رحت لشركة".

