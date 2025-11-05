القهر والحزن كسروني .. «مسلم» يكشف سبب جلطة ذراعه

كشف المطرب مسلم عن سبب تعرّضه لجلطة في ذراعه، موضحًا أن الحزن والقهر كانا وراء حالته الصحية الصعبة.

وقال “مسلم” في لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري: "اتعرضت لجلطة في دراعي من القهر والحزن، بقالي سنة مش بشتغل، وكلّ لما باتصل بالنقيب مصطفى كامل ما بيردّش عليّ. أنا مش فاهم عملت إيه علشان أبقى كده، أنا بحب الشغل".

وأضاف الفنان الشاب أنه يعيش حاليًا فترة صعبة من الناحيتين المادية والنفسية، مشيرًا إلى أنه ينفق من الأموال التي كان قد جمعها من أعماله السابقة، قائلاً: "دلوقتي الدنيا بقت مش حلوة معايا، نفسي بس النقيب يقعد معايا ويسمعني، وكل حاجة تبقى حلوة".

ويُذكر أن مسلم حقق نجاحًا كبيرًا بعدد من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.