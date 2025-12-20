صرف الإسكندرية تحصد شهادتي "أيزو" لاستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات

حصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على شهادتي ISO 22301 لنظم إدارة استمرارية الأعمال و ISO 22361 لإدارة الأزمات، بما يعكس التزام الشركة بتعزيز الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف المخاطر والظروف الطارئة، وذلك في إطار حرصها على تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتطوير منظومة العمل المؤسسي.

وتُعد شهادة ISO 22301 من أهم الشهادات الدولية المتخصصة في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية، حيث تسهم في الحد من آثار الأزمات والطوارئ، وضمان عدم توقف خدمات الصرف الصحي، مع الحفاظ على سلامة الأفراد والبنية التحتية، ورفع كفاءة الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ. كما تؤكد شهادة ISO 22361 كفاءة الشركة في إدارة الأزمات من خلال وضع أطر واضحة لاتخاذ القرار، وتحسين التنسيق المؤسسي، وتعزيز سرعة الاستجابة والتواصل الفعّال أثناء الأزمات.

حصول على شهادتي الايزو

وفي هذا السياق، قال المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن حصول الشركة على شهادتي الأيزو يأتي تتويجًا لجهود تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن هذه الشهادات تعكس التزام الشركة بتطبيق المعايير الدولية في إدارة المخاطر والأزمات، وضمان استمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي للمواطنين دون انقطاع في مختلف الظروف.

اهتمام بتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة العاملين

وأضاف "قنديل" أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة العاملين، وتحديث خطط الطوارئ والتشغيل، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان والاستقرار التشغيلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الإسكندرية.

ويعكس هذا الإنجاز التزام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة، وإدارة المخاطر، والاستدامة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الثقة المؤسسية وتحقيق أعلى درجات الاستقرار التشغيلي في مختلف الظروف.