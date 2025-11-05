قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك «نهائي».. ومستحقات فرجاني ساسي أصبحت 880 ألف دولار
وزير الحرب الأمريكي: قتيلان في ضربة للجيش على قارب بالمحيط الهادئ
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تحطم طائرة شحن أمريكية
أول امرأة تتولى المنصب.. فوز الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر بسباق حاكم فرجينيا
«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»
منة فضالي تكشف عن عملها الجديد مع ياسمين عبد العزيز: «دعواتكم لينا بالنجاح»
مهيب عبد الهادي يستعرض أرقام محمد صلاح أمام ريال مدريد
تهديد لتفوق إسرائيل العسكري.. صفقة أسلحة ضخمة بين ترامب وبن سلمان تغيّر موازين الشرق الأوسط |تفاصيل
90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025
دعاء الصباح للفرج القريب وزوال الهم.. دعوات مستجابة ابدأ بها يومك
مكتب نتنياهو: التعرف على جثة الرقيب المختطف إيتاي تشين
أحمد موسى: الشعب المصري أفشل حملات التشويش ضد المتحف المصري الكبير.. والافتتاح أبكاني فرحًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

منة فضالي تكشف عن عملها الجديد مع ياسمين عبد العزيز: «دعواتكم لينا بالنجاح»

النجمة منة فضالي
النجمة منة فضالي
أوركيد سامي

أعلنت الفنانة منة فضالي عن انضمامها رسميًا إلى فريق عمل مسلسل "وننسى اللي كان"، المقرّر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، والذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز.

ونشرت منة فضالي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك منشورًا عبّرت فيه عن سعادتها بالمشاركة في العمل، قائلة: "دعواتكم لينا بالنجاح يا رب.. أول مرة ليا مع النجمة القمر اللي بحبها من قلبي ياسمين عبد العزيز، وللمرة الثانية مع أعز الناس المؤلف العزيز عمرو محمود ياسين، وإخراج أخويا محمد الخبيري."

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويُعد هذا التعاون الأول بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز، بينما يجمعها التعاون الثاني مع المؤلف عمرو محمود ياسين بعد نجاحات سابقة.

ومن المنتظر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، استعدادًا للعرض في شهر رمضان 2026، وسط ترقّب جماهيري كبير لعودة ياسمين عبد العزيز إلى الدراما الرمضانية بعمل جديد يجمع نخبة من النجوم.

أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
