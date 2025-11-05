فوز فيلم «المستعمرة» بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم الإفريقي بإسبانيا

فاز الفيلم المصري "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد بجائزة الجمهور في ختام مهرجان الفيلم الإفريقي في إسبانيا، ليواصل بذلك رحلته المتميزة في المهرجانات الدولية.

بدأ فيلم "المستعمرة" رحلته العالمية من مهرجان برلين السينمائي الدولي، حيث حظي بإشادة نقدية واسعة، قبل أن يُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، مؤكدًا حضوره كأحد أبرز الأفلام المصرية المستقلة لهذا العام.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ديسمبر المقبل، ليواصل جولات التتويج والاحتفاء النقدي الذي صاحبته منذ انطلاقه، مما يعزز مكانة المخرج محمد رشاد كأحد أبرز الأصوات الجديدة في السينما العربية المعاصرة.