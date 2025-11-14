الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم

علقت يارا تامر، طليقة مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، على طلاقها مرة ثانية على الهواء في برنامج "من قريب".

وكتبت يارا تامر عبر حسابها الرسمى على انستجرام: “الأعمال شغاله فل، بس ربنا فوق أى سحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بس مش هتطول متقلقوش هيتقلب على دماغكم ويرجعلكم بالمرض”.

ستوري يارا تامر

وأثار مطرب المهرجانات مسلم حالة واسعة من الجدل بعد ظهوره في حلقة جديدة من برنامج "من قريب" المذاع عبر قناة دجلة العراقية، والذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، وأخرجها محمد زكريا وتم تصويرها مؤخرًا.

ونشر نزار الفارس البرومو الرسمي للحلقة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وحقق البرومو انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا، نتيجة التصريحات الصادمة التي أدلى بها مسلم، والتي أثارت فضول الجمهور بشكل كبير.

تصريحات مسلم

وأطلق مسلم تصريحات نارية حول حياته الشخصية والفنية، تضمنت طلاق زوجته على الهواء مباشرة، في موقف صادم أثار اهتمام المتابعين.

وكشف مسلم عن خلافات عائلية كبيرة تعرض لها سابقًا، مؤكدًا: «أختار أدخل النار ولا أصالح أختي.. وأشوفها في الجنة».

كما كشف مسلم عن الضغوط النفسية الشديدة التي مر بها، قائلاً: «حاولت أشنق نفسي في الفندق وأنتحر».