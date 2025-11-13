قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" ويتابع ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025
فاو: نحاول الوصول للأماكن المهددة بالمجاعات في السودان بشكل عاجل
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
طلقت زوجتي على الهواء.. مسلم لنزار الفارس: أتمنى الزواج من هيفاء وهبي

مسلم
مسلم

أثار مطرب المهرجانات مسلم حالة واسعة من الجدل بعد ظهوره في حلقة جديدة من برنامج "من قريب" المذاع عبر قناة دجلة العراقية، والذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، وأخرجها محمد زكريا وتم تصويرها مؤخرًا.

ونشر نزار الفارس البرومو الرسمي للحلقة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وحقق البرومو انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا، نتيجة التصريحات الصادمة التي أدلى بها مسلم، والتي أثارت فضول الجمهور بشكل كبير.

وأطلق مسلم تصريحات نارية حول حياته الشخصية والفنية، تضمنت طلاق زوجته على الهواء مباشرة، في موقف صادم أثار اهتمام المتابعين.

وكشف مسلم عن خلافات عائلية كبيرة تعرض لها سابقًا، مؤكدًا: «أختار أدخل النار ولا أصالح أختي.. وأشوفها في الجنة».

كما كشف مسلم عن الضغوط النفسية الشديدة التي مر بها، قائلاً: «حاولت أشنق نفسي في الفندق وأنتحر».

مسلم يحلم بالزواج من هيفاء وهبي ويرفض الوسط الفني: «بتتباس وتتحضن»

صرح مسلم عن أمنياته العاطفية، وقال:«أتمنى الزواج من هيفاء وهبي»، وأضاف: «أدفن نفسي لو اتجوزت واحدة من الوسط الفني لأنها بتتباس وتتحضن».

كما وجّه مسلم انتقادات قوية للفنان عمر كمال، مؤكدًا:«لا يستحق أن أتكلم عنه»، ما أثار ترقب الجمهور لمعرفة باقي التصريحات الصادمة في الحلقة الكاملة.

مسلم يكشف أزماته الفنية وعودة ليارا تامر

كشف مسلم خلال الحلقة عن أزماته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، وحقيقة عودته للفنانة ليارا تامر، إلى جانب الحديث عن أحدث أعماله الفنية التي حققت انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

مكانة مسلم في ساحة المهرجانات والفن الشعبي

قدم مسلم مؤخرًا عدة أعمال ناجحة، من بينها:

“السكة اللي تودي”

"ديتو أنا بابا" مع المطربة بوسي 

"شافوني غلط" كلمات وألحان حسن جمال، توزيع وميكس وماستر رامي المصري. 

كما تعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية مهرجانات بعنوان "إمبابة أجمل من باريس" كأغنية دعائية لفيلم "رهبة" من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي شعبي.

مسلم يتوقع تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترقب الجمهور لمتابعة باقي التصريحات الصادمة لمسلم بعد النجاح الكبير الذي حققه البرومو التشويقي.

أبرز الأعمال الفنية لمسلم وانتشارها الكبير

ويُذكر أن مسلم حقق نجاحات كبيرة بعدد من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور، مؤكّدًا مكانته في ساحة المهرجانات والفن الشعبي، وصاحب حضور قوي في الوسط الفني الشعبي بمصر والوطن العربي.

