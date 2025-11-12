قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تفاصيل مثيرة .. «مسلم» يكشف أسرار أزماته ونجاحاته في برنامج «من قريب»

مسلم ونزار الفارس
تقى الجيزاوي

يستعد الإعلامي العراقي نزار الفارس لاستضافة مطرب المهرجانات مسلم في حلقة جديدة من برنامجه "من قريب" المذاع عبر قناة العراق الحدث يوم الجمعة المقبل، حيث يُتوقع أن تكون الحلقة مليئة بالمفاجآت والكشف عن تفاصيل مثيرة حول مسيرته الفنية.

وسيتناول مسلم خلال اللقاء أزمته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، ويكشف عن نجاحاته الأخيرة، بالإضافة إلى حقيقة عودته لـ ليارا تامر، وعدد من التفاصيل الفنية والشخصية التي تشغل جمهور متابعيه.

قدم مسلم مؤخرًا أغنية "السكة اللي تودي"، وأغنية "ديتو أنا بابا" مع المطربة بوسى، إضافةً إلى أغنية "شافوني غلط" من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع وميكس وماستر رامي المصري، وحققت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها.

كما تعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية مهرجانات بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، قدموها كأغنية دعائية لفيلم "رهبة"، الفيلم من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم: أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، وتدور أحداثه في قالب كوميدي شعبي.

ويُذكر أن مسلم حقق نجاحات كبيرة بعدد من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور، مؤكداً مكانته في ساحة المهرجانات والفن الشعبي.

