مسلم ينعي إسماعيل الليثي: أبو قلب طيب

نعى مطرب المهرجانات مسلم، المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي بعد وفاته مساء اليوم، إثر حادث بالمنيا.

وكتب مسلم عبر “إنستجرام”: “البقاء والدوام الله في الطيب أبو قلب طيب إسماعيل الليثي، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة”.

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا مساء اليوم، عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.