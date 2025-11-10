وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي

نعى المطرب الشعبي رضا البحراوي الفنان إسماعيل الليثي؛ بعد إعلان وفاته منذ لحظات في مستشفى ملوي بالمنيا متأثرا بإصابته في حادث مروري.

وكتب البحراوي عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”: "البقاء والدوام لله.. أخويا وصاحبي إسماعيل الليثي في ذمة الله.. وجع كبير مالي قلبي.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبرنا على فراقك".

وتوفي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي منذ قليل، عن عمر ناهز ٤٥ عاما، متأثر بإصاباته في حادث سير تعرض له فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي، أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.