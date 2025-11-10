قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة ملك الأفراح الشعبية إسماعيل الليثي.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
قسم الفن

غيب الموت الفنان إسماعيل الليثي قبل قليل بعدما تعرض قبل أيام لحادث أليم أثناء عودته من إحياء حفل غنائي في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، حيث انقلبت السيارة التي كان يستقلها على في نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا.
 

وأسفر الحادث المروع عن وفاة عدة أشخاص من أسرة واحدة وإصابة سبعة آخرين، من بينهم المطرب إسماعيل الليثي الذي نُقل في حالة حرجة إلى مستشفى ملوي التخصصي، حيث أُدخل العناية المركزة مصابًا بكسور في الجمجمة والضلوع وارتشاح دموي بالرئة وصعوبة شديدة في التنفس.
 

ورغم انتشار شائعات عن وفاته بعد ساعات من الحادث، نفت مصادر طبية ونقابة المهن الموسيقية تلك الأنباء، رغم أنها تدهورت خلال الساعات الماضية.
 

الحادث المؤلم الذي تعرض له الليثي جاء بعد فترة قصيرة من الفاجعة التي عاشها الفنان في سبتمبر 2024، حين أعلن عبر حسابه الرسمي وفاة نجله الصغير رضا، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر بالعقار الذي يقيم فيه. 

إسماعيل الليثي يعد من أبرز مطربي الأغنية الشعبية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتميّز بصوته القوي وحضوره المحبّب لدى الجمهور، وقدم العديد من الأغنيات التي لاقت نجاحًا في الأفراح والحفلات الشعبية.
 

اسماعيل الليثي وفاة اسماعيل الليثي أغاني اسماعيل الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

مجلس تنفيذى

محافظ دمياط توافر أدوية التأمين الصحى وتحسين الخدمة الطبية

انتخاباب مجلس النواب

وكيل أوقاف أسوان: الإدلاء بالصوت الإنتخابى أمانة

شقيق المجني عليها

زوجها أنهى حياتها ورضيعها.. شقيقة المجني عليها: أطالب بالقصاص العادل

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد