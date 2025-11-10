وفاة ملك الأفراح الشعبية إسماعيل الليثي.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

غيب الموت الفنان إسماعيل الليثي قبل قليل بعدما تعرض قبل أيام لحادث أليم أثناء عودته من إحياء حفل غنائي في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، حيث انقلبت السيارة التي كان يستقلها على في نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا.



وأسفر الحادث المروع عن وفاة عدة أشخاص من أسرة واحدة وإصابة سبعة آخرين، من بينهم المطرب إسماعيل الليثي الذي نُقل في حالة حرجة إلى مستشفى ملوي التخصصي، حيث أُدخل العناية المركزة مصابًا بكسور في الجمجمة والضلوع وارتشاح دموي بالرئة وصعوبة شديدة في التنفس.



ورغم انتشار شائعات عن وفاته بعد ساعات من الحادث، نفت مصادر طبية ونقابة المهن الموسيقية تلك الأنباء، رغم أنها تدهورت خلال الساعات الماضية.



الحادث المؤلم الذي تعرض له الليثي جاء بعد فترة قصيرة من الفاجعة التي عاشها الفنان في سبتمبر 2024، حين أعلن عبر حسابه الرسمي وفاة نجله الصغير رضا، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر بالعقار الذي يقيم فيه.



إسماعيل الليثي يعد من أبرز مطربي الأغنية الشعبية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتميّز بصوته القوي وحضوره المحبّب لدى الجمهور، وقدم العديد من الأغنيات التي لاقت نجاحًا في الأفراح والحفلات الشعبية.

