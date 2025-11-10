إنا لله وإنا إليه راجعون.. حمو بيكا ينعي إسماعيل الليثي

نعى المطرب الشعبي حمو بيكا، الفنان الراحل إسماعيل الليثي بعد إعلان وفاته منذ لحظات بمستشفى ملوي بالمنيا عقب تعرضه لحادث.

وكتب حمو بيكا عبر حسابه على فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ورحل عن عالمنا قبل قليل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وإسماعيل الليثي هو مطرب شعبي بدأ مشواره بالغناء فى الأفراح الشعبية ثم قدم العديد من الأغاني، مثل فكراني يا دنيا، سألت كل المجروحين، والغزالة، لما البت الحلوة تعدي".