إقبال تاريخي.. تامر حسني يشكر جمهوره بعد حفله بألمانيا

وجه الفنان تامر حسني، رسالة لجماهيره بعد حفله الاخير في ألمانيا.

وكتب تامر حسني عبر فيسبوك: “مش عارف أشكركم إزاي حقيقي جمهور حفلة ألمانيا فاجئني بالعدد التاريخي ده وفرحان وفخور من قلبي بتعليقات المنظمين إن الحاله دي أول مره تحصل بالحجم ده … كل الشكر ليكم يا غاليين أوي أوي على قلبي الحمد لله”.

من جانب آخر، احتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاد نجله آدم في أجواء عائلية دافئة، بحضور طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل وابنتيهما تاليا وأمايا.

ونشر تامر حسني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الاحتفال، ظهر فيها الجميع في حالة من السعادة، حيث حرص النجم المصري على مشاركة جمهوره بهذه المناسبة الخاصة، موجهاً رسالة حب لابنه آدم في يوم ميلاده.