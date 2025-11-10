عمرو يوسف و أسماء جلال و أبطال فيلم السلم و الثعبان في المؤتمر الصحفي

ينطلاق بعد قليل المؤتمر الصحفي لفيلم "السلم والثعبان" في إحدى سينمات التجمع الخامس بحضور أبطال العمل

يشهد أحد دور العرض بمنطقة التجمع الخامس، بعد قليل، انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "السلم والثعبان"، بحضور أبطال العمل وعدد من صنّاع السينما والإعلاميين.

ومن المقرر أن يتحدث أبطال الفيلم خلال المؤتمر عن كواليس التصوير، والتحديات التي واجهوها أثناء التحضير للعمل، بالإضافة إلى استعراض الرسائل التي يسعى الفيلم لتقديمها للجمهور قبل طرحه رسميًا في دور العرض خلال الأيام المقبلة.

ويحظى الفيلم باهتمام جماهيري كبير منذ الإعلان عن بدء تصويره، نظرًا لارتباط اسمه بالنسخة السابقة التي حققت نجاحًا واسعًا، وسط ترقّب لمعرفة كيف سيعيد صُنّاع العمل تقديم القصة بروح جديدة تناسب الواقع الحالي.

فيلم السلم و الثعبان بطولة عمرو يوسف ، أسماء جلال جلال ، ماجد المصري ، حاتم صلاح ، آية سليم ، فدوي عابد ، هبة عبد العزيز اخراج طارق العريان