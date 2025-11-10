قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد محمود عبد العزيز يرزق بمولوده "محمود".. تفاصيل

محمد محمود عبد العزيز يرزق بمولود
محمد محمود عبد العزيز يرزق بمولود
علا محمد

كشف الفنان محمد نجل الفنان محمود عبد العزيز، أنه رزق بمولود جديد واختار له اسم محمود على اسم والده الراحل.

وكتب محمد نجل علي حسابه على  موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلًا: "اللهم لك الحمد والشكر، شكرًا لكل اللى أخذ من وقته ودعا لنا، وأسفين لو مش عارفين نرد على كل الرسائل والاتصالات، شكرًا لحبكم ومساندتكم وسؤالكم علينا، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".


طمأن الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعيه على الحالة الصحية لزوجته، بعد تعرضها لنزيف داخلي عقب الولادة، مؤكدًا تحسن حالتها وخروجها من العناية المركزة.


ونشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشورًا قال فيه: “اللهم لك الحمد و الشكر.. طلعوا ساره من العنايه المركزه لغرفه عاديه و هاتكون تحت الملاحظه لمدة ٤٨ ساعه، شكراً من كل قلبى لحضراتكم جميعاً على دعواتكم اللى اكيد كانت سبب اننا نعدى اللى فات و اللى جاى ان شاء الله، اسف لو مش عارف ارد على كل الاتصالات و الرسايل.”

واختتم الفنان رسالته بشكر كل من ساندهم في هذه الأزمة، مؤكدًا امتنانه لدعوات محبيه ومتابعيه التي كانت سببًا في تحسن حالة زوجته

الفنان محمد نجل ا محمود عبد العزيز محمد محمود عبد العزيز اخر ظهور لمحمود عبد العزيز الراحل محمود عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الحشود الإنتخابية

الناخبون يواصلون التوافد على لجان الاقتراع بمنشأة القناطر

زعيما البانيا وإسرائيل

ألبانيا تنضم إلى التحالف البرلماني الداعم لإسرائيل

الاجتماع 38 لمجلس وزراء النقل العرب

مجلس وزراء النقل العرب يناقش حزمة من الملفات المهمة

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور
إشارات المرور
إشارات المرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد