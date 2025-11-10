محمد محمود عبد العزيز يرزق بمولوده "محمود".. تفاصيل

كشف الفنان محمد نجل الفنان محمود عبد العزيز، أنه رزق بمولود جديد واختار له اسم محمود على اسم والده الراحل.

وكتب محمد نجل علي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلًا: "اللهم لك الحمد والشكر، شكرًا لكل اللى أخذ من وقته ودعا لنا، وأسفين لو مش عارفين نرد على كل الرسائل والاتصالات، شكرًا لحبكم ومساندتكم وسؤالكم علينا، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".



طمأن الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعيه على الحالة الصحية لزوجته، بعد تعرضها لنزيف داخلي عقب الولادة، مؤكدًا تحسن حالتها وخروجها من العناية المركزة.



ونشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشورًا قال فيه: “اللهم لك الحمد و الشكر.. طلعوا ساره من العنايه المركزه لغرفه عاديه و هاتكون تحت الملاحظه لمدة ٤٨ ساعه، شكراً من كل قلبى لحضراتكم جميعاً على دعواتكم اللى اكيد كانت سبب اننا نعدى اللى فات و اللى جاى ان شاء الله، اسف لو مش عارف ارد على كل الاتصالات و الرسايل.”

واختتم الفنان رسالته بشكر كل من ساندهم في هذه الأزمة، مؤكدًا امتنانه لدعوات محبيه ومتابعيه التي كانت سببًا في تحسن حالة زوجته