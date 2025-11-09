قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكن لهم كل الاحترام .. باسم مرسي يكشف حقيقة كره جماهير الأهلي له
بحضور عالمي ملكي .. انطلاق فعاليات «مانحي الأمل العالمية» في متحف الحضارة | صور
لاعب الأهلي السابق يكشف أسرار تشكيل الفريق أمام الزمالك في السوبر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025
هجمات روسية على محطات نووية.. سقوط قتلى وإصابات في دنيبرو وزابوريجيا وخاركيف الأوكرانية
الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها
من القمر للشمس .. دورة تدريبية تكشف أسرار تقويم مصر القديمة بمتحف إيمحتب
أحمد جعفر: عبدالرؤوف سيفاجئ الأهلي بمشاركة «بيزيرا».. وغياب الشحات أراح دفاع الزمالك
زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: إشارات إيجابية لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يومًا
الأمم المتحدة: حماية المدنيين بالسودان وتقديم الإغاثة أمر عاجل لا يحتمل التأجيل
إبراهيم عبدالخالق: أي حديث سلبي عن الزمالك قبل القمة يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا للفوز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

خرجت من العناية.. محمد محمود عبدالعزيز يطمئن الجمهور على حالة زوجته الصحية

محمد محمود عبدالعزيز وزوجته
محمد محمود عبدالعزيز وزوجته
يارا أمين

طمأن الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعيه على الحالة الصحية لزوجته، بعد تعرضها لنزيف داخلي عقب الولادة، مؤكدًا تحسن حالتها وخروجها من العناية المركزة.


ونشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشورًا قال فيه: “اللهم لك الحمد و الشكر.. طلعوا ساره من العنايه المركزه لغرفه عاديه و هاتكون تحت الملاحظه لمدة ٤٨ ساعه، شكراً من كل قلبى لحضراتكم جميعاً على دعواتكم اللى اكيد كانت سبب اننا نعدى اللى فات و اللى جاى ان شاء الله، اسف لو مش عارف ارد على كل الاتصالات و الرسايل.”

واختتم الفنان رسالته بشكر كل من ساندهم في هذه الأزمة، مؤكدًا امتنانه لدعوات محبيه ومتابعيه التي كانت سببًا في تحسن حالة زوجته

وكان قد كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن تعرض زوجته الى نزيف داخلى مما أسفر عن إجراء عملية جراحية ودخولها العناية المركزة.

وقال محمد محمود عبد العزيز: قدر ولطف.. مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.. دعواتكم.

محمد محمود عبد العزيز نزيف داخلي فيسبوك العنايه المركزه محمود عبد العزيز

