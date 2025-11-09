خرجت من العناية.. محمد محمود عبدالعزيز يطمئن الجمهور على حالة زوجته الصحية

طمأن الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعيه على الحالة الصحية لزوجته، بعد تعرضها لنزيف داخلي عقب الولادة، مؤكدًا تحسن حالتها وخروجها من العناية المركزة.



ونشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشورًا قال فيه: “اللهم لك الحمد و الشكر.. طلعوا ساره من العنايه المركزه لغرفه عاديه و هاتكون تحت الملاحظه لمدة ٤٨ ساعه، شكراً من كل قلبى لحضراتكم جميعاً على دعواتكم اللى اكيد كانت سبب اننا نعدى اللى فات و اللى جاى ان شاء الله، اسف لو مش عارف ارد على كل الاتصالات و الرسايل.”

واختتم الفنان رسالته بشكر كل من ساندهم في هذه الأزمة، مؤكدًا امتنانه لدعوات محبيه ومتابعيه التي كانت سببًا في تحسن حالة زوجته

وكان قد كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن تعرض زوجته الى نزيف داخلى مما أسفر عن إجراء عملية جراحية ودخولها العناية المركزة.

وقال محمد محمود عبد العزيز: قدر ولطف.. مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.. دعواتكم.