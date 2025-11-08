ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تعرض زوجته الى نزيف داخلى مما أسفر عن إجراء عملية جراحية ودخولها العناية المركزة.

وقال محمد محمود عبد العزيز: قدر ولطف.. مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.. دعواتكم.

محمد محمود عبد العزيز يهنئ شقيقه بعيد ميلاده

من ناحية أخرى حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز على تهنئة شقيقه النجم كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده، بطريقة مميزة ومليئة بالمشاعر، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، واختار أن يرفقها بأغنية “صاحبي” للفنان بهاء سلطان، تعبيرًا عن قوة العلاقة التي تربط بينهما.

وكتب محمد في رسالته: "ابني البكري وأخويا وصاحبي والرجولة والجدعنة والقلب اللي زي الفل، كل سنة وأنت طيب وناجح وسعيد ومكسر الدنيا، وعقبال 1000000 سنة وأنت في أحسن صحة وأحسن حال يا حبيبي".

ورد كريم محمود عبدالعزيز على التهنئة بنفس الروح العاطفية، معلقًا: «أخويا وصاحبيي وضهريي".