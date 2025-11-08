قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري
محمد سامي يشارك صورة من كواليس تصوير مسلسله "8 طلقات"
اكتساح أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

منى عراقي
منى عراقي
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة منى عراقي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيها تعرضها للاصابة بمرض مناعي خطير. 

وقالت منى عراقي : الدكاترة في مصر قالولي جالك مرض مناعي ملوش علاج، واللي هنقدر نعمله إننا نكتبلك علاج هرمون هتعيشي بيه باقية حياتك وقعدت 3 سنين أجرب كل حاجة علشان أخف، لحد ما قابلت سيدة ألمانية كانت مصابة بنفس المرض، وقالتلي عالجي السبب الأساسي للمرض مش الأعراض، وبعد أربع شهور بدأت أتعالج، وسافرت الهند المكان اللي بيعالج بأسلوب الطب الشامل، من أول الروح والعقل والجسم مع بعض.

حقيقة زواج منى عراقي من أيمن رشوان

من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من فرح الإعلامية سالي عبد السلام، حيث اجتمع عدد من المشاهير معبرين عن فرحتهم وكان من بينهم الإعلامية منى عراقي، والدكتور أيمن رشوان اللذين يعتبران صديقين مقربين.

عبر الصديقان أيمن رشوان ومنى عراقي عن فرحتهما بزفاف صديقتهما الإعلامية سالي عبد السلام، وكانا يرقصان ويلتقطان العديد من الصور سويًا، ومن هنا انطلقت شائعات عديدة حول زواجهما، وحمل منى عراقي منه.

أيمن رشوان ينفي زواجه من منى عراقي

بعد أن تم تداول مقطع الفيديو الذي يجمع الدكتور أيمن رشوان مع الإعلامية منى عراقي، في إحدى المناسبات الاجتماعية، خرج أيمن رشوان موضحًا نافياً الأمر من خلال بث فيديو على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

بينما تحدثت الإعلامية منى عراقي عن شائعة زواجها من الدكتور أيمن رشوان بسخرية، حيث قالت من خلال مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك: «مساء الخير، قولولي مبرووك، مكنتش أعرف أن القصة ممكن تنتشر هذا الانتشار، أنا في نص ساعة تقريبا لقيت الدنيا كلها بتكلمني من جوه وبرا مصر».

وتابعت منى عراقي، سخريتها قائلة: «آن اتجوزت اسم يشرف أي حد، بس ميت ألف سبب محبناش نعلن مين، واتكدرنا جدًا لما لقينا الخبر تسرب بالمنظر ده، أيمن انا اعرفه من زمان جدًا، بينا كيمياء، لما بنتقابل مش بنبطل نضحك ونرقص.. ايمن كان دايما دعم وسند كبير، الوحيد اللي ممكن أقوله أعمل ايه؟، وبيقولي اعملي ايه، وبنفذ بالحرف اللي هو بيقوله، أنا بثق ثقه عمياء ودي حاجة صعبة، أصلا صعب جدًا أثق في راجل أو يملا دماغي، أيمن من الرجالة دي، لما الخبر انتشر، أيمن قالي اتصرفي، خليهم يشيلوا الخبر، قولتله هتصرف».

وأضافت منى عراقي: «ليه أيمن؟، لأن فرح سالي عبد السلام، أنا وأيمن مسبناش بعض، وفضلنا نرقص، مبطلتش رقص أصلا، الموضوع وسع ان ناس قالولي هو أنتي حامل؟، قولت لهم اه متجوزة وحامل، أنا مكنتش عارفة الخبر أصلا، يعني لما كلموني وقالولي على الخبر، مبروك انت تجوزتي، قولتلهم اه اتجوزت وحامل، بيكلموني ويقولي ها أخبار الحمل إيه؟ هو أنا أجيب عيال تاني».

منى عراقي الإعلامية مني عراقي أعمال منى عراقي مرض منى عراقي أخبار منى عراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

الإفتاء: الغش في المنتجات الغذائية محرم شرعا.. وزيارة القبور يوم الجمعة مستحبة

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية في إطار احتفال جامعة المنصورة بعيد العلم

ندوة علمية بكلية التربية حول "دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف"

ندوة علمية بكلية التربية حول «دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف»

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد