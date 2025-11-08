قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

نشرت الفنانة منى عراقي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيها تعرضها للاصابة بمرض مناعي خطير.

وقالت منى عراقي : الدكاترة في مصر قالولي جالك مرض مناعي ملوش علاج، واللي هنقدر نعمله إننا نكتبلك علاج هرمون هتعيشي بيه باقية حياتك وقعدت 3 سنين أجرب كل حاجة علشان أخف، لحد ما قابلت سيدة ألمانية كانت مصابة بنفس المرض، وقالتلي عالجي السبب الأساسي للمرض مش الأعراض، وبعد أربع شهور بدأت أتعالج، وسافرت الهند المكان اللي بيعالج بأسلوب الطب الشامل، من أول الروح والعقل والجسم مع بعض.

حقيقة زواج منى عراقي من أيمن رشوان

من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من فرح الإعلامية سالي عبد السلام، حيث اجتمع عدد من المشاهير معبرين عن فرحتهم وكان من بينهم الإعلامية منى عراقي، والدكتور أيمن رشوان اللذين يعتبران صديقين مقربين.

عبر الصديقان أيمن رشوان ومنى عراقي عن فرحتهما بزفاف صديقتهما الإعلامية سالي عبد السلام، وكانا يرقصان ويلتقطان العديد من الصور سويًا، ومن هنا انطلقت شائعات عديدة حول زواجهما، وحمل منى عراقي منه.

أيمن رشوان ينفي زواجه من منى عراقي

بعد أن تم تداول مقطع الفيديو الذي يجمع الدكتور أيمن رشوان مع الإعلامية منى عراقي، في إحدى المناسبات الاجتماعية، خرج أيمن رشوان موضحًا نافياً الأمر من خلال بث فيديو على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

بينما تحدثت الإعلامية منى عراقي عن شائعة زواجها من الدكتور أيمن رشوان بسخرية، حيث قالت من خلال مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك: «مساء الخير، قولولي مبرووك، مكنتش أعرف أن القصة ممكن تنتشر هذا الانتشار، أنا في نص ساعة تقريبا لقيت الدنيا كلها بتكلمني من جوه وبرا مصر».

وتابعت منى عراقي، سخريتها قائلة: «آن اتجوزت اسم يشرف أي حد، بس ميت ألف سبب محبناش نعلن مين، واتكدرنا جدًا لما لقينا الخبر تسرب بالمنظر ده، أيمن انا اعرفه من زمان جدًا، بينا كيمياء، لما بنتقابل مش بنبطل نضحك ونرقص.. ايمن كان دايما دعم وسند كبير، الوحيد اللي ممكن أقوله أعمل ايه؟، وبيقولي اعملي ايه، وبنفذ بالحرف اللي هو بيقوله، أنا بثق ثقه عمياء ودي حاجة صعبة، أصلا صعب جدًا أثق في راجل أو يملا دماغي، أيمن من الرجالة دي، لما الخبر انتشر، أيمن قالي اتصرفي، خليهم يشيلوا الخبر، قولتله هتصرف».

وأضافت منى عراقي: «ليه أيمن؟، لأن فرح سالي عبد السلام، أنا وأيمن مسبناش بعض، وفضلنا نرقص، مبطلتش رقص أصلا، الموضوع وسع ان ناس قالولي هو أنتي حامل؟، قولت لهم اه متجوزة وحامل، أنا مكنتش عارفة الخبر أصلا، يعني لما كلموني وقالولي على الخبر، مبروك انت تجوزتي، قولتلهم اه اتجوزت وحامل، بيكلموني ويقولي ها أخبار الحمل إيه؟ هو أنا أجيب عيال تاني».