فن وثقافة

بانوراما الفيلم الأوروبي تعود في دورتها الثامنة عشرة من 27 نوفمبر الجاري

بانوراما الفيلم الأروروبي
بانوراما الفيلم الأروروبي
نجلاء سليمان

تنطلق بانوراما الفيلم الأوروبي في دورتها الثامنة عشرة والذي يقام في الفترة من ٢٧ نوفمبر إلى ٦ ديسمبر ٢٠٢٥، وهو مهرجان سنوي يُعقد على مدار ١٠ أيام، يعرض أحدث الإنتاجات الأوروبية (الروائية والوثائقية) الحائزة على جوائز عالمية، بالإضافة إلى كلاسيكيات ومعالم من السينما الأوروبية.

تُقام عروض هذا العام في سينما زاوية ونايل سينما وسينما الزمالك في القاهرة، إلى جانب عروض خاصة تُنظم في محافظات مختلفة خارج العاصمة.
 
أُطلقت بانوراما الفيلم الأوروبي عام ٢٠٠٤ بمبادرة من شركة أفلام مصر العالمية، وانضمت إلى سينما زاوية في عام ٢٠١٤، لتصبح منذ ذلك الحين واحدة من أبرز الفعاليات السينمائية المنتظرة في القاهرة، حيث تقدّم سنويًا اختيارات جديدة متنوعة من أهم إنتاجات السينما الأوروبية المعاصرة للجمهور المصري.

بالإضافة إلى العروض السينمائية، تستضيف بانوراما الفيلم الأوروبي مجموعة متنوعة من ورش العمل والمحاضرات والنقاشات مع صُنّاع الأفلام المشاركين. ومنذ الدورة الرابعة عشرة للمهرجان، أُطلق بودكاست البانوراما الذي يقدّم حوارات مع صُنّاع السينما المصريين، ليمنح عشّاق السينما رؤية أعمق لأفلام المهرجان وموضوعاته وأبرز برامجه.

وعُرفت بانوراما الفيلم الأوروبي على مدار سنواتها بهويتها البصرية المميزة وملصقاتها التي حازت علي جوائز، ويستمد ملصق هذا العام إلهامه من جوهر عملية صناعة الفيلم نفسها، ويعبر عن “خط الزمن” الخاص بالمونتاج السينمائي، حيث تمثل ألوانه المتعددة الطبقات السردية التي تتداخل وتمتزج لتشكل نسيج الفيلم.

سيتم الإعلان قريبًا عن البرنامج الكامل للعروض، إلى جانب تفاصيل الضيوف المشاركين والفعاليات الأخرى.

