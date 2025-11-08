قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ربنا يصبرك.. أحمد زاهر يعزي محمد رمضان في وفاة والده

أحمد زاهر
أحمد زاهر
سارة عبد الله

نعى الفنان أحمد زاهر، والد الفنان محمد رمضان، الذي وافته المنية صباح الجمعة.

وكتب أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “ربنا يصبرك يا محمد أنت والأسرة الكريمة إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ووجه الفنان محمد رمضان،  رسالة شكر لكل من سانده وقدم له واجب العزاء في وفاة والده عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون، شكرا جزيلا لكل من قدم العزاء وواساني في وفاة والدي الحبيب، بقام العزاء يوم الأحد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، جزاكم الله خيرا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

وأعلن الفنان محمد رمضان إقامة عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح الجمعة 7 نوفمبر.

أحمد زاهر محمد رمضان والد الفنان محمد رمضان

