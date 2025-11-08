بجد حزين.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد غيابها عن الساحة الفنية خلال الآونة الأخيرة.

وكتب عمرو أديب في منشور عبر إكس: "اشاهد شيرين على ام بى سي مصر فى حفلة منذ مدة، بجد حرام إن موهبة بهذا الحجم تختفى لسبب او لاخر، لن تتكرر وليس لها بديل، نفسي شيرين ترجع تانى أغانى ومشاعر واحساس بجد حزين".

وكانت قد أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها الكبيرة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور قادة وملوك العالم.

وشاركت الفنانة شيرين جمهورها بصورة عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور انستجرام، قائلة: "فخورة جدا ببلدي مصر وبافتتاح المتحف المصري الكبير وحفل الافتتاح الأسطوري وتحيا مصر".

براءة شيرين عبد الوهاب من تهمة سب وقذف مدير حساباتها



وقررت المحكمة المختصة براءة شيرين عبد الوهاب من تهمة سب وقذف مدير حساباتها.

وفي بداية الجلسة استمعت هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق محامي المجني عليه خلال جلسة المحاكمة، وادعى المجني عليه مدنيًا بـ200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

لحظات قليلة من انعقاد الجلسة وقررت المحكمة تأجيل أولى جلسات محاكمة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف مدير حسابات الفنانة لجلسة 9 اكتوبر.

وكانت أسندت جهات التحقيق إلى المطربة شيرين عبدالوهاب تهمة سب وقذف مدير حساباتها.