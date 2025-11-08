قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

دينا الشربيني تنعي والد محمد رمضان.. ماذا قالت؟

سارة عبد الله

نعت الفنانة دينا الشربيني، والد الفنان محمد رمضان، بعد رحيله صباح الجمعة، بعد معاناة مع مرض بالقلب خلال الأعوام الماضية. 

وكتبت دينا الشربيني عبر حسابها على ستوري انستجرام: “البقاء لله يا محمد ربنا يرحمه ويصبركم على فراقه”.

ووجه الفنان محمد رمضان،  رسالة شكر لكل من سانده وقدم له واجب العزاء في وفاة والده عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون، شكرا جزيلا لكل من قدم العزاء وواساني في وفاة والدي الحبيب، بقام العزاء يوم الأحد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، جزاكم الله خيرا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

وأعلن الفنان محمد رمضان إقامة عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح الجمعة 7 نوفمبر.

دينا الشربيني محمد رمضان وفاة والد محمد رمضان

