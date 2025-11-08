برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور

حسمت الفنانة آمال ماهر الجدل بشأن زواجها من رجل الأعمال علي محجوب بتعليق رومانسي ورسالة حب.

حيث علق علي محجوب على صورة للنجمة آمال ماهر كاتبا : فخور بكي يا كل شيء بالنسبة لي.



لترد آمال ماهر : قلبي.. أحبك.

يعمل علي محجوب في مجال الاستثمار العقاري ، له عدد من المشروعات الاستثمارية داخل مصر وخارجها، ارتبط منذ فترة بقصة حب مع الفنانة آمال ماهر، بعدما التقيا للمرة الأولى في إحدى الفعاليات الخيرية.

تم عقد القران في حفل عائلي بسيط اقتصر على المقربين ، قبل أن يسافر الزوجان إلى فرنسا لقضاء شهر العسل.



وكان قد أعلن الإعلامي ربيع هنيدي، زواج المطربة آمال ماهر من رجل الأعمال المصري علي محجوب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

ونشر ربيع هندي صورة تجمعه بـ اَمال ماهر، عبر حسابه بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق : «أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري على محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح».

كما شارك صورة أخري تجمع آمال ماهر بزوجها الجديد وعلق كاتبا: الصورة الاولى للعروسين، من باريس.. الف مبروك بالرفاء والبنين.