ربنا يصبركم.. كريم فهمي ينعي والد محمد رمضان

نعى الفنان كريم فهمي، والد الفنان محمد رمضان الذي وافته المية صباح الجمعة.

وكتب كريم فهمي عبر ستوري حسابه الشخصي انستجرام: “البقاء لله ربنا يرحمه ويصبركم”.

ووجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لكل من سانده وقدم له واجب العزاء في وفاة والده عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون، شكرا جزيلا لكل من قدم العزاء وواساني في وفاة والدي الحبيب، بقام العزاء يوم الأحد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، جزاكم الله خيرا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

وأعلن الفنان محمد رمضان إقامة عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح الجمعة 7 نوفمبر.