حكم نهائي.. تأييد تغريم «روتانا» بدفع 2 مليون جنيه لصالح شيرين عبد الوهاب

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب.

كما ألزمت المحكمة الشركة الطاعنة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة، وأصبح بذلك الحكم باتا ونهائيا، كما أصبح من حق الفنانة شيرين عبد الوهاب إصدار أغانيها في أي وقت والتعاقد مع أي جهة إنتاجية بدون قيد أو شرط.

كانت محكمة النقض في وقت سابق قضت بتغريم شركة روتانا 2 مليون جنيه لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث استندت في حكمها إلى قرارها السابق الذي أكد انتهاء عقد شيرين عبد الوهاب مع "روتانا"، ما يعني أن الشركة لم يكن لها الحق في حذف أغاني الفنانة.

يشار إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حينما قامت بفسخ التعاقد مع روتانا في وقت سابق، سددت الشرط الجزائي للشركة وقيمته 5 ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى بعد تسريب أغنية "بحلفلك" عن طريق شركة أخرى.