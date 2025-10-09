بسبب الإجازة.. قرار من المحكمة في اتهام شيرين عبد الوهاب بسب مدير حساباتها

قررت المحكمة المختصة تأجيل ثاني جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف مدير حسابات الفنانة، إداريا لتزامن جلسة المحاكمة مع إجازة اليوم الخميس، لحين تحديد موعد المحاكمة.

وشهدت الجلسة الماضية استماع هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق محامي المجني عليه خلال جلسة المحاكمة، وادعى المجني عليه مدنيًا بـ200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

لحظات قليلة من انعقاد الجلسة وقررت المحكمة تأجيل أولى جلسات محاكمة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف مدير حسابات الفنانة لجلسة 9 أكتوبر.

وكانت أسندت جهات التحقيق إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب تهمة سب وقذف مدير حساباتها.

وجاء في أمر الإحالة لأنه في ۲٠٢٥/٠٥/٠٥ بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد - محافظة الجيزة، سبت المجني عليه / محمود حسين بأن وجهت إليه الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أساءت استعمال وسائل الاتصالات بأن وجهت عبارات سب للمجني عليه محمود حسين محل الاتهام الأول عن طريق الهاتف المحمول على النحو المبين بالأوراق.

وقررت جهات التحقيقات إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة والتي حددت جلسة اليوم لنظر القضية والاطلاع عليها.

وكانت خلافات وقعت بين الفنانة شيرين عبدالوهاب ومدير حساباتها حيث تكور الأمر إلى تحرير محضر ضد الفنانة بتهمة الكسب والقذف.