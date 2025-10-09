قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الصحفيين تثمّن الجهود المصرية وترحّب بوقف حرب غزة وتحيّي صمود الفلسطينيين
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات

سيارات
سيارات
ولاء عبد الكريم

أعلنت وزارة الصناعة تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يأتي انطلاقًا من رؤية الوزارة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية. ويهدف البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج اقتصادي يسهم في خفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري من خلال تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها وزيادة صادرات مصر من السيارات.

ويستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في مجال تصنيع السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية لدعم خطط الدولة في التنمية الإقليمية.

ويعتمد البرنامج على مجموعة من الحوافز الرئيسية تشمل: حافز زيادة القيمة المضافة، حافز حجم الإنتاج الكمي، حافز الاستثمارات الجديدة، حافز الالتزام البيئي، حافز المكون الصناعي المحلي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والبيئة.

وتشمل اشتراطات الاستفادة من الحوافز تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع زيادة سنوية في نسبة المكون الصناعي المحلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في بداية البرنامج ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهايته، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية وتتم مراجعتها سنويًا.

ويحدد البرنامج أن أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1.25 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز أن تكون مزودة بشهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.

ويتضمن البرنامج حافزًا إضافيًا يتمثل في منح المصنع 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي لكل سيارة، حال تجاوز نسبة 35%، على أن تكون الزيادة ناتجة عن مكونات محلية فعلية أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.

كما ينص البرنامج على رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في تلك المناطق. كذلك، يسمح البرنامج بحصول الشركات المصدرة على الحوافز المقررة للسيارات الموجهة للتصدير، دعمًا لتنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.

وأكدت وزارة الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في واحد من أهم القطاعات الصناعية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوطين صناعة السيارات في مصر.

سيارات دعم الجهود التنمية السيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

ترشيحاتنا

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

مرشح للنواب يتعرض للضرب أمام محكمة طنطا.. وهذه عقوبة المتهمين

النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب

أمل سلامة: اتفاق شرم الشيخ يجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

النائب أحمد حسن

برلماني: اتفاق غزة في شرم الشيخ تتويج لجهود مصرية أعادت الاستقرار للمنطقة

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد