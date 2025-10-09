كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة

وصل المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونيسياو إلى المملكة العربية السعودية، لبدء مهمته مع نادي اتحاد جدة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فقط المدرب الجديد لفريق اتحاد حدة البرتغالي سيرجيو كونسيساو برفقة الجهاز الفني المساعد لمدينة جدة صباح اليوم (الخميس)، ومن المقرر أن يقود الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد مع الفيحاء في الدوري السعودي.

تشكيل جهاز كونيسياو

وأضافت أن الجهاز الفني لمدرب اتحاد جدة الجديد، يضمل كل من: من جواو كوستا مدربًا مساعدًا، وفابيو مورا مساعدًا ثانيًا، وديامانتينو فيجيريدو مدربًا للحراس، إلى جانب فيدران رونجي مدرب الحراس الثاني، وسيرامانا ديمبيلي محللًا فنيًا، وبرونو ماتوس معدًا بدنيًا.

يذكر أن اتحاد جدة أقال مؤخرًا مدربه الفرنسي لوران بلان، بسبب تراجع النتائج محليًا وقاريًا.

ويحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، خلف القادسية الثاني، والنصر المتصدر بـ 12 نقطة.